Лавров назвал цель удара России по Киеву 24 апреля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл позицию Москвы по идее президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине. Текст интервью опубликован на официальном сайте МИД.

Журналисты CBS попросили министра рассказать, почему Россия 24 апреля произвела атаку на объекты в Киеве на фоне заявлений Владимира Зеленского о возможном прекращении огня.

«Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными», — пояснил Лавров.

Министр заметил, что целью нападения не было что-то «абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду» в 1999 году. Он добавил, что тогда это была «преднамеренная атака на гражданскую цель».

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Лавров отметил, что президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при соблюдении ряда условий.

В частности, уточнил дипломат, Москва нацелена на прекращение огня, но желает получить гарантии, что соглашение не будет использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия будут прекращены.

По словам Лаврова, предшествующая администрация США и Киев как минимум трижды нарушили соглашения, подобные тем, которые обсуждаются в настоящее время. Он добавил, что Россия хорошо усвоила полученные уроки.