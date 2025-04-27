Лавров ответил США на вопрос о передаче Запорожской АЭС

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS дал понять, что Москва не передаст Запорожскую АЭС под управление США. Ранее западные СМИ сообщали, что якобы такой пункт содержался в предложении американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

"Нет, мы не получали такого предложения", - сказал Лавров. Российский министр добавил, что если предложение поступит, то Москва объяснит, что управление данной атомной электростанцией находится в ведении корпорации "Росатом".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на станции постоянно присутствует и осуществляет мониторинг персонал МАГАТЭ, поэтому требования безопасности там полностью выполняются, если не считать постоянных попыток Украины атаковать Запорожскую АЭС.

Лавров еще раз подчеркнул, что этот вопрос не упоминался в ходе переговоров и добавил, что станция находится в надежных руках.