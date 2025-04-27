Путин обратился к военным военным, освободившим Курскую область

Президент РФ Владимир Путин позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе Курской операции подразделений и выразил им благодарность, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу", - рассказал представитель Кремля.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Он сообщил, что противник понес тяжелые потери в живой силе и технике.

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