Лавров оценил слова Трампа про принадлежность Крыма

Президент США Дональд Трамп понимает, что Российская Федерация не ведет переговоры о целостности своей территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили министра рассказать, понравились ли ему слова Трампа о том, что Крым был потерян Украиной много лет назад и даже не является предметом обсуждения.

«Дело не в том, нравится или не нравится. Суть в том, что он [глава США] сказал правду. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. Президент Трамп это понимает», — разъяснил Лавров.

Глава ведомства отметил, что Владимир Зеленский возразил Трампу, заявил, что «Крым является частью Украины, согласно Конституции страны».

Трамп рассказал, за кем останется Крым

«Никто в Европе или в США почему-то ему [украинскому лидеру] не напомнил, что помимо территориальных вопросов Конституция Украины гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков других национальных меньшинств на Украине», — заметил дипломат.

Ранее Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.