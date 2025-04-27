Лавров: США не просили Россию отказаться от партнерства с Ираном

США никогда не предлагали России пересмотреть отношения с Ираном ради улучшения российско-американских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS.

"Подобных запросов никогда не поступало", - коротко ответил он на вопрос, готова ли РФ отказаться от всеобъемлющего стратегического партнерства с Ираном по просьбе США, если такой шаг приведет к улучшению двусторонних отношений.

Коснувшись переговорного процесса между США и Ираном по ядерной проблематике, глава внешнеполитического ведомства отметил, что РФ приветствует начатый диалог.

"Мы, безусловно, готовы помочь, если обе стороны полагают, что это будет полезно. И они знают, что мы готовы", - подчеркнул он.

Вместе с тем Лавров обратил внимание на то, что Москва никоим образом не намерена вмешиваться в американо-иранские переговоры.