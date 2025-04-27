Лавров заявил о готовности к уступкам по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять в интервью американской телекомпании CBS, что Москва готова к уступкам в вопросе урегулирования ситуации по Украине и поиску баланса интересов.

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Журналист высказал мнение, что Россия на сегодняшний день не готова пойти на какие-либо уступки по Украине.

"Отвечу коротко: Вы не правы", - сказал на это глава МИД РФ.

Лавров также подчеркнул, что и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США Москва сегодня готова "искать баланс интересов".

Он также высказал непонимание, почему телекомпания CBS не считает это готовностью к переговорам и не знает, как еще более доходчиво это объяснить.

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При этом Лавров еще раз изложил позицию руководства России о том, чтобы не обсуждать публично предмет переговоров.