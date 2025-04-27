Лавров: Россия не получала от США предложений по отмене санкций

Москва не получала от Вашингтона предложений по отмене санкций, однако США заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS.

«Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда […] США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса», — сказал министр, отвечая на вопрос, поступали ли от США предложения по отмене санкций.

По словам Лаврова, это зависит от самих американцев. Он добавил, что Россия никогда не отклоняет деловые предложения, основанные на равных возможностях и уважении друг друга.

Как писала «Парламентская газета», Reuters ранее опубликовало якобы представленный спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом проект урегулирования конфликта на Украине, документ предполагает снятие санкций с России.