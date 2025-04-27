Посольство РФ в Дели обратилось к россиянам

Посольство РФ в Индии призвало россиян воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх. Причиной стали обострившиеся отношения Пакистана и Индии.

Обращение к согражданам посольство распространило в воскресенье, 27 апреля.

«В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх», — сказано в обращении диппредставительства.

Дипломаты посоветовали тем, кто уже находится на данной территории, информировать посольство по почте consuldelhi@mid.ru — и «при первой возможности покинуть эти районы».

«Следите за новостями, следуйте официальным указаниям индийских властей и дальнейшим рекомендациям Посольства», — добавили в дипломатическом представительстве.

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