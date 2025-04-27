Названа причина громких заявлений Трампа и Зеленского о переговорах в Ватикане

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский сознательно сделали громкие, пафосные заявления по итогам коротких переговоров в Ватикане, предположил в интервью газете «Аргументы и факты» политолог-американист Константин Блохин.

Переговоры между сторонами прошли в Ватикане в субботу, 26 апреля. Трамп и Зеленский обсудили ряд вопросов текущей повестки. Президент США пообещал провести еще одну встречу с коллегой, но позже изменил планы.

«Трамп сказал, что все хорошо, готовьтесь к прямым переговорам России и Украины. Зеленский говорит, что вроде бы все отлично, достигнут ряд договоренностей по завершению украинского конфликта», — напомнил Блохин.

Политолог разъяснил, что стороны вынуждены демонстрировать успех, чтобы не признавать собственные провалы.

«Трамп не может сказать, что все плохо, потому что это значит расписаться в собственной недееспособности. Зеленский тоже показывает, что все отлично, чтобы создать иллюзию контроля над ситуацией», — пояснил Блохин.

Ранее политик Игорь Скурлатов сообщил, что Зеленский рассердил президента США в ходе переговоров в Ватикане.

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По его словам, на лице Трампа отражались рассеянность, недовольство, крайняя степень раздражения.