Российский информационный аналитик Сергей Полетаев высказал в интервью РИА "Новости" уверенность, что освобождение Курской области повлияет на президента США Дональда Трампа, который поймет, что Украину "пора списывать".

© Московский Комсомолец

"Трамп, я думаю, больше будет слушать Путина и меньше Зеленского и Европу после этого события", - сказал эксперт.

Он объяснил, что Украина и Европа сейчас везде отступают, а в глазах поверхностного наблюдателя, которым по большому счету является и Трамп, это имеет значение.

Полетаев допустил, что Трамп теперь еще раз убедится, что "Украину пора списывать".

Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области

Что касается Киева, то эксперт отметил, что на его позицию может повлиять только разгром ВСУ. По его словам, в этом случае украинское руководство поймет, что уже не на что надеяться и нужно разговаривать с Москвой.