Путин и Герасимов после доклада о Курской области поговорили один на один
После доклада о ситуации в Курской области президент России Владимир Путин попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова о личной встрече.
Доклад рассказывал о завершении операции по освобождению региона от ВСУ.
«Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», — заявил Путин. Видео с этой просьбой президента в своем telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области
Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Украинское вторжение в региона началась 6 августа 2024 года.