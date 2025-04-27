Путин и Герасимов после доклада о Курской области поговорили один на один

После доклада о ситуации в Курской области президент России Владимир Путин попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова о личной встрече.

Доклад рассказывал о завершении операции по освобождению региона от ВСУ.

«Все, Валерий Васильевич, мы сейчас еще переговорим», — заявил Путин. Видео с этой просьбой президента в своем telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области

Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Украинское вторжение в региона началась 6 августа 2024 года.