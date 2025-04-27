Пушков: Зеленский «сдвигается» под давлением Трампа

Владимир Зеленский «сдвигается» под давлением президента США Дональда Трампа, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Политик уточнил, что из Киева поступает информация, согласно которой глава офиса президента Андрей Ермак провел встречу с руководителями фракций и депутатских групп Верховной Рады.

В ходе мероприятия Ермак призвал парламентариев проголосовать за отмену запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Эта информация нуждается в проверке. Это может быть привычная для Киева двойная игра с расчетом понравиться Трампу. Однако, скорее, Зеленский сдвигается под давлением Трампа», — разъяснил Пушков.

По его мнению, Трамп «в определенной форме» потребовал от украинского коллеги согласия на переговоры.

Сенатор предположил, что завершение операции по освобождению Курской области подкрепило уверенность Трампа, что дальнейший ход событий лишь ухудшит положение Украины.

«Все говорит о том, что поле для маневра для Зеленского в последнее время крайне сузилось», — подчеркнул Пушков.

Сенатор уточнил, что западные СМИ единодушно заявили: утрата позиций под Курском лишила Зеленского важного козыря на будущих переговорах.