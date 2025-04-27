Песков высказался о сделке с США по Украине

В настоящее время рано говорить об условиях сделки по Украине между Россией и США, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет «Радио Sputnik».

Журналисты попросили представителя Кремля раскрыть условия возможной мирной сделки.

«Говорить об условиях сделки по Украине между РФ и США пока рано», — отметил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что президент США Дональд Трамп видит многие аспекты проблемы также, как и Москва.

Песков высказался о формате работы по урегулированию украинского конфликта

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Москва и Киев подошли вплотную к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине.