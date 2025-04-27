Путин отправил самолеты МЧС для тушения пожара в порту Ирана

Президент России Владимир Путин принял решение направить в Иран несколько бортов со спасателями МЧС. Они помогут иранцам справиться с пожаром в порту Шахид Раджаи, сообщает посольство РФ в Иране.

Дипломаты подчеркнули, что решение президент принял в ответ на обращение иранских партнеров.

«В ответ на обращение иранских партнеров Президентом России В.В.Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид Раджаи», — сказано в сообщении диппредставительства.

Дипломаты пожелали российским и иранским спасателям «обуздать пламя и спасти этот стратегически важный для экономики Ирана порт и человеческие жизни».

Накануне произошел взрыв на территории морского порта Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге Ирана. По последним данным погибли 25 человек, пострадали сотни. В порту начался пожар, с ним сложно справиться из-за сильного ветра.