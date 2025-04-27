Песков высказался о формате работы по урегулированию украинского конфликта

Работа по урегулированию конфликта на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля рассказать о дальнейших шагах Москвы по разрешению кризиса на Украине.

«Работа продолжается. Работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь заметил, что пока рано говорить об условиях сделки по Украине.