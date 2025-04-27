В Госдуме ответили на слова Трампа о санкциях

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он задумывается о введении банковских и вторичных санкций в отношении России.

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"Я думаю, что Трамп нервничает по поводу того, что в сроки не укладывается", - сказал депутат в интервью News.ru, напомнив, что американский лидер ранее обещал мировой общественности быстро урегулировать конфликт на Украине.

"Поэтому он просто сейчас пытается найти каких-то виновных", - добавил парламентарий, подчеркнув, что на подобных заявлениях не стоит делать акцент.

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Чепа добавил, что вопрос идет, двигается, просто Трамп пытается это ускорить.