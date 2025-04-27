Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и масштабными разрушениями в портовом городе Бендер-Аббас.
Россия готова оказать необходимое содействие, подчеркнул президент.
Число погибших при взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 25.
Количество пострадавших на данный момент составляет 1139.
В результате данного инцидента в провинции Хормозган объявлен трёхдневный траур.