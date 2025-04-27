В Госдуме предложили учредить дату в честь освобождения Курской области

В России 26 апреля должно стать памятной датой освобождения Курской области. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, сообщают «Известия».

Харченко подчеркнула, что 26 апреля 2025 года стало важной датой для всей России.

«Хотелось бы заявить об инициативе, предложить 26 апреля сделать памятной датой в честь освобождения Соловьиного края от врагов», — сказала она.

Депутат отметила, что это событие необходимо запечатлеть в школьных и вузовских учебниках. По ее словам, подрастающие поколения россиян должны знать о подвиге наших защитников, освободивших курскую землю.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Глава государства поблагодарил российских военных за мужество и героизм. Путин отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, противник понес больше потери, которые «безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения».