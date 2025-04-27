В Кремле раскроют имена иностранных гостей, которые приедут в Россию 9 Мая

Кремль сообщит обо всех зарубежных лидерах, которые намереваются приехать в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планирует посетить ряд лидеров зарубежных государств.

«Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 мая», — отметил Песков.

Песков раскрыл число гостей на параде Победы в Москве 9 мая

Ранее сообщалось, что в Москву планируют приехать председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, премьер-министры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо.