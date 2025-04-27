Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в мае

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законодательных изменениях, которые вступят в силу в мае. Среди них - ужесточение контроля за деятельностью иноагентов, усиление защиты персональных данных, а также нормы, направленные на противодействие мошенничеству.

К иноагентам теперь будут относить тех, кто "помогает иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России" и вовлекает россиян в сбор информации о военно-технической сфере. Стало возможным проводить заочные суды над иноагентами по 20 статьям УК.

"Этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета нашей страны", - отметил Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, с 1 мая существенно возрастут штрафы за разглашение личной информации граждан. Компаниям, допустившим утечку персональных данных повторно, грозит штраф в размере до 3% от выручки.

Какие законы и изменения вступают в силу в апреле

Вступят в силу также нормы, направленные на борьбу с мошенничеством. Володин напомнил, что с 1 мая кредитные организации обяжут разработать способы защиты граждан РФ от заключения договоров о потребительских кредитах без их согласия.