В России отреагировали на слова Трампа о Крыме

Президент США Дональд Трамп придерживается здравомыслящей позиции по вопросу Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, передает РИА Новости.

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Он отметил, что американский лидер является сторонником реальной политики и понимает исторический выбор жителей полуострова.

«Он занял здравомыслящую позицию, которая отвечает реальному положению дел. Крым — не вещь, которую можно передавать», — подчеркнул депутат.

Трамп ответил на вопрос о судьбе Крыма в рамках сделки по Украине

Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине. Политик также заявлял, что полуостров останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.