Пушков: запрет флагов СССР в Германии говорит о желании реванша

Германия, запрещая флаги СССР и России на 8 и 9 мая, хочет взять идеологический реванш, считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Отдаёт идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного», — написал он в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, запрет символики СССР и России является шагом к возвращению милитаристской антироссийской Германии.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина снова планирует запретить российские и советские флаги на мероприятиях в День Победы.