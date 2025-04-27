Правила пребывания мигрантов в России меняются

Новые правила для мигрантов вступают в силу 27 апреля 2025 года. Так, приказ Минтруда утверждает список профессий для иностранцев — квалифицированных специалистов, претендующих на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание. А приказ МВД уточняет порядок продления и сокращения срока временного пребывания граждан иных государств. «Парламентская газета» выясняла подробности.

Все профессии важны

В утвержденный перечень профессий лиц без российского гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, вошло 29 позиций. В приказе Минтруда фигурируют: инженер по внедрению новой техники и технологии (в сфере разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов), прессовщик на гидропрессах (в сфере металлургии, машиностроения), программист (в сфере беспилотных транспортных средств) и другие профессии.

Этот подход правильный, там очень узкие специальности действительно востребованы на рынке труда, считает Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Этот список позволяет в льготном режиме тем, кто имеет востребованную и высококвалифицированную профессию получать вид на жительство. Это произойдет после того, как эти граждане один год по соответствующей профессии отработают с учетом потребностей рынка труда», — пояснил он.

Перечень был введен, чтобы сначала получить вид на жительство, а потом получить гражданство, уточнил парламентарий.

Однако, по его словам, уже больше полутора лет эта норма не работала. И только теперь, когда этот новый перечень подписан, вид на жительство могут получать только специалисты, которые действительно нужны на рынке труда.

Точно в срок

Второй приказ Минтруда уточняет порядок продления и сокращения срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе для лиц с прекращенным гражданством РФ. Уточнения внесено в соответствии с приказом МВД.

Основные изменения касаются перечня документов, представляемых одновременно с заявлением о продлении срока временного пребывания лицом, гражданство РФ которого прекращено при наличии у него временных ограничений на выезд из РФ.

Помимо этого, введены особые требования для документов несовершеннолетних, а также уточнены основания и сроки продления срока временного пребывания и основания сокращения срока временного пребывания.

По словам первого замминистра внутренних дел Александра Горового, из 650 тысяч нелегальных мигрантов только 18 тысяч человек, или 2,8 процента, урегулировали свой правовой статус. Об этом он сообщил 3 апреля на Санкт-Петербургском международном форуме труда.