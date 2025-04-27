В МИД России усомнились в искренности посла Франции де Ривьера

В МИД России усомнились в искренности недавно назначенного посла Франции Николя де Ривьера.

Об этом пишет ТАСС.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве указали на несоответствие оптимистичных тезисов де Ривьера тому, что публично транслируют в Париже по таким вопросам, как санкции и украинское урегулирование.

«Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — прокомментировали в МИД интервью посла российским СМИ.

Ранее де Ривьер заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что враждебных настроений по отношению к России во Франции никогда не существовало.