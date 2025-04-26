Трамп задумался о санкциях против России после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Риме опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, в котором задумался о том, не стоит ли ему в рамках урегулирования украинского кризиса вести себя с Россией по-другому и применить банковские или вторичные санкции.

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Основную часть своего заявления Трамп посвятил критике газеты New York Times и ее автора Питера Бейкера за публикацию о Крыме, территориях и условиях мирного соглашения.

Трамп еще раз отметил, что Крым стал российским при бывшем президенте Бараке Обаме и указал, что данный журналист никогда не критиковал Обаму за это.

Американский лидер напомнил, что Обама дал Украине "простыни", а он в ходе первого срока предоставил противотанковые комплексы Javelin.

"Это война сонного Джо Байдена, а не моя. Она была проигрышной с самого начала, и не должна была случиться, и не случилась бы, будь я президентом в то время", - написал Трамп, добавив, что просто пытается навести порядок в беспорядке, который оставили ему Обама и Байден.

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В конце он вновь выразил недовольство последними массированными ударами ВС РФ по Украине. По мнению Трампа, у президента России Владимира Путина не было для этого причин.

Трамп добавил, что это заставляет его думать о том, что может быть Россия не готова останавливать конфликт.

"Может быть... нужно поступить по-другому, через «банковские» или «вторичные санкции»?", - задался вопросом Трамп, отметив, что в ходе конфликта погибает слишком много людей.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в четверг ВС РФ нанесли массированный удар по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. После этого Трамп уже публиковал сообщение о том, что это "не нужно и крайне не вовремя".