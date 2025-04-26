Путин заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной без предварительных условий

Российская сторона готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин сделал это заявление накануне, общаясь с посланником Трампа Стивеном Уиткоффом.

«Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — сказал Песков.

Он напомнил, что Путин «говорил об этом уже неоднократно».

Путин поговорил со спецпосланником США на английском

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия готова к заключению договоренностей по украинскому вопросу, однако надо доработать определённые аспекты.