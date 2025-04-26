Хинштейн сделал заявление об освобождении Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал завершение операции по освобождению региона «историческим событием», пишет Telegram-канал «Юнашев Live».
Автор отметил, что сразу после совещания президента России Владимира Путина с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, позвонил губернатору и поинтересовался, будет ли сегодня победный салют.
«К сожалению, в последние месяцы, по понятным причинам, звуки раскатов в воздухе вызывали у людей сложные чувства», — ответил Хинштейн.
Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области
По его словам, власти региона «будут думать, как отметить это историческое событие» на курской земле.
Губернатор отметил, что одной из главных задач остаётся помощь тем, кто возвращается в свои освобождённые дома.