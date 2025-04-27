В СВР рассказали о кандидатах на пост папы Римского

Среди кандидатов на пост папы Римского есть как хранители традиционных ценностей, так и реформисты.

Об этом ТАСС рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Я бы сказал, что вероятность и того, и другого примерно одинаковая», — отметил он, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы насчет кандидатуры нового папы Римского.

266-го папы Римского Франциска не стало 21 апреля, на следующий после Пасхи день. Ему было 88 лет, причиной ухода был назван инсульт.

Церемония прощания с Франциском состоялась 26 апреля в Ватикане. Участие в ней приняли представители 170 государств, в том числе президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Понтифика захоронили в склепе в базилике Санта-Мария-Маджоре.

В духовном завещании Папы Римского увидели зашифрованное послание

Выборы нового папы Римского проведут в Ватикане в ближайшее время.