Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области

Авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов.

«Понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», — пояснил Путин.

Российские войска освободили Курскую область

Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима, уточнил президент.

Путин отметил эффективно действовавшие подразделения ВС России в Курской области, в том числе 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, полк «Ахмат» и морпехов.

Президент поблагодарил российских военных, освободивших Курскую область, за мужество и героизм.