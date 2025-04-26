Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США не обсуждалось на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
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Накануне в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа. В них также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Встреча продолжалась три часа, одной из тем стало возобновление прямых переговоров между представителями России и Украины.