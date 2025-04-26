В Госдуме заявили о риске новой Чернобыльской трагедии

Lenta.ru

Мировое сообщество должно сделать все, чтобы Киев не повторил трагедию на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

В Госдуме заявили о риске новой Чернобыльской трагедии
© РИА Новости

«Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках», — указал политик.

Миронов напомнил, что эта техногенная катастрофа стала крупнейшей в истории человечества, подчеркнув, что от нее также пострадали и многие регионы России. Кроме того, добавил он, существуют риски безопасности вокруг Запорожской АЭС.

26 апреля 1986 года произошла самая масштабная и страшная катастрофа в истории ядерной энергетики — взорвался один из реакторов Чернобыльской АЭС. Начался сильный пожар, в воздух попало огромное количество радиоактивных веществ. Из-за катастрофы жителям города Припять, расположенного рядом с АЭС, пришлось в спешке навсегда покинуть свои дома, оставив все вещи.

В результате аварии радиоактивное загрязнение распространилось на площади свыше 200 тысяч квадратных километров. Больше всего пострадали Киевская и Житомирская области Украинской ССР, Гомельская область в Белорусская СССР и Брянская область в РСФСР.

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