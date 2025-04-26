В Госдуме заявили о риске новой Чернобыльской трагедии

Мировое сообщество должно сделать все, чтобы Киев не повторил трагедию на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

«Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках», — указал политик.

Миронов напомнил, что эта техногенная катастрофа стала крупнейшей в истории человечества, подчеркнув, что от нее также пострадали и многие регионы России. Кроме того, добавил он, существуют риски безопасности вокруг Запорожской АЭС.

26 апреля 1986 года произошла самая масштабная и страшная катастрофа в истории ядерной энергетики — взорвался один из реакторов Чернобыльской АЭС. Начался сильный пожар, в воздух попало огромное количество радиоактивных веществ. Из-за катастрофы жителям города Припять, расположенного рядом с АЭС, пришлось в спешке навсегда покинуть свои дома, оставив все вещи.

В результате аварии радиоактивное загрязнение распространилось на площади свыше 200 тысяч квадратных километров. Больше всего пострадали Киевская и Житомирская области Украинской ССР, Гомельская область в Белорусская СССР и Брянская область в РСФСР.