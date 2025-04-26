Германии не стать независимым от США государством, несмотря на слова будущего канцлера Фридриха Мерца, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал сообщения, что Вашингтон мог запретить Берлину передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, потому что в них есть американские компоненты. При этом официального подтверждения этой информации не было.

В Германии назвали условие поставки Taurus Украине

«Сколько бы Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц», — выразил мнение Пушков.

14 апреля Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами.