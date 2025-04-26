Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал статью The Times о плане президента США Дональда Трампа позволить РФ сохранить территории, занятые на Украине. Он поделился своим мнением в Telegram-канале.

По словам российского сенатора, британская газета сокрушается по поводу того, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы навязывают принудительный мир. В статье говорится: Трамп исходит из того, что находящиеся у России территории потеряны для Украины.

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Политик подчеркнул, что британское издание «как всегда, наводит тень на плетень».

«Во-первых, это не Трамп "отдает" территории России — это Украина утратила их в результате войны. И, во-вторых, мир всегда бывает принудительным для проигравшей стороны, не так ли?» — отреагировал он.

Ранее сообщалось, что на Зеленского оказывается все большее давление «с целью заставить его согласиться на мир».