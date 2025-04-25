Президент Украины Владимир Зеленский снова обманул американского лидера Дональда Трампа, утверждая, что вопрос возвращения Крыма можно решить с помощью дипломатии.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что дипломатические методы украинского президента сводятся к насилию, обману и терроризму. Захарова выразила мнение, что Зеленский, скорее всего, продолжит свои попытки вернуть Крым с помощью силовых методов, включая давление на крымчан, атаки на крымский мост и требования о большем количестве оружия от международных партнеров.

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Кроме того, она напомнила, что Зеленский уже не раз дезинформировал Трампа, обещая, например, соблюдать 30-дневный мораторий на удары по критически важным энергетическим объектам и соблюдать Пасхальное перемирие.

До этого украинский президент Владимир Зеленский категорически отказался признавать Крым российским. Он заявил, что Киев не примет ни одну сделку, касающуюся этого вопроса, и подчеркнул, что Украина юридически никогда не признает «оккупацию Крыма».