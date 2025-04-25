Песков назвал встречи Уиткоффа и Путина челночной дипломатией

Встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с лидером России Владимиром Путиным является челночной дипломатией. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Уиткофф приезжает в Москву с посланиями Трампа к Путину и уезжает с посланиями для президента США от лидера России.

«Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — сказал Песков.

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Напомним, что вторая встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле сегодня, 25 апреля. Она продлилась около трех часов. В первый раз Путин и Уиткофф встречались в Санкт-Петербурге 11 апреля.