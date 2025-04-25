Песков прокомментировал убийство генерала Москалика

Киев продолжает вовлеченность в террористическую деятельность в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

25 апреля около 10:40 в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Позднее стала известна личность пострадавшего, им оказался генерал-майор Ярослав Москалик.

Стали известны неожиданные подробности об убийце генерала Москалика

Следователи квалифицировали взрыв в Балашихе как убийство. Возбуждено уголовное дело.