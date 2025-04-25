МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ, чтобы выразить протест из-за ударов по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Отмечалось, что все объекты были поражены.

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