МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ
МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ, чтобы выразить протест из-за ударов по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Отмечалось, что все объекты были поражены.
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«Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок», — говорится в заявлении МИД Литвы.