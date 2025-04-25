Захарова допустила украинский след в убийстве генерала Москалика

К убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более, что Ярослав Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в комментарии Захаровой.

Официальный представитель МИД также отметила, что если расследование подтвердит украинский след в убийстве Москалика, "то это вновь продемонстрирует варварскую сущность Киева".