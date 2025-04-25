Захарова допустила украинский след в убийстве генерала Москалика
К убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть основания полагать, что к убийству причастны украинские спецслужбы, тем более, что Ярослав Москалик был известен им еще со времен работы в минской Контактной группе и "нормандском формате" по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в комментарии Захаровой.
Официальный представитель МИД также отметила, что если расследование подтвердит украинский след в убийстве Москалика, "то это вновь продемонстрирует варварскую сущность Киева".
"Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта", - добавила дипломат.