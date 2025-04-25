Ушаков рассказал о переговорах Путина и Уиткоффа

На встрече президента России Владимира Путина и спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Об этом в пятницу, 25 апреля, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он добавил, что встреча продолжалась три часа и была конструктивной и полезной. По словам помощника президента России, прошедшие консультации помогли дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам.

Ушаков отдельно обратил внимание на символичность факта, что встреча Путина и Уиткоффа состоялась в 80-ю годовщину встречи войск 1-го Украинского фронта армии СССР с войсками 1-й армии США на реке Эльбе.