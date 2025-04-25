Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин отметил исторические параллели в политике ряда европейских стран против Москвы во время Второй мировой войны и в ходе СВО.

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«Как тогда... Европа объединилась под нацистскими стягами в своём крестовом походе против «большевизма»... так и сейчас разные страны вносят свой вклад в поддержку киевского режима», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что сейчас Россия, как и во время Великой Отечественной войны, борется с нацизмом, который надел «новую маску».

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский раскритиковал решение властей игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя запрет в ЕС приезжать в Москву на парад Победы 9 мая, заявил, что ЕС открыто хочет возродить европейскую идеологию нацизма.