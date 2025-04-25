Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал слова французского посла Николя де Ривьера насчёт украинского кризиса.

Он обратил внимание на интервью французского дипломата «Коммерсанту».

Лавров заметил, что в статье де Ривьера безапелляционно заявил, что все проблемы заключаются в «нападении России на Францию». Как заметил министр, нет при этом ни слова о предупреждениях, которые долгие годы делал президент Владимир Путин и другие представители власти Западу.

«Ни слова о том, что одну из ведущих ролей в направлении украинского народа, государства по пути к катастрофе сыграла Франция», — привели его слова на сайте российского МИД.

Также Лавров заметил, что французские депутаты хотят приехать в Россию на День Победы.