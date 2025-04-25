Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопросы западных журналистов о предполагаемой симпатии президента США Дональда Трампа к России в контексте украинского урегулирования.

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«Кто обвинил Дональда Трампа? Могли бы вы быть точнее? Это ваш вопрос? Нет? Очень жаль, это должен быть ваш вопрос», – отметила она.

В ответ на вопрос о позиции Трампа Захарова подчеркнула, что такие обвинения не имеют оснований и призвала журналиста не доверять слухам. Представитель МИД РФ также указала на необходимость более конструктивного подхода к обсуждению украинского кризиса.

Кроме того, Захарова высказалась о реакции Москвы на возможный выход Вашингтона из переговоров по Украине, заявив, что Россия продолжит защищать своих граждан и страну от неонацизма, независимо от действий США в процессе урегулирования конфликта.

Напомним, ранее стало известно, что США де-факто признают контроль России над Запорожьем, Донецком, Луганском и Херсоном.