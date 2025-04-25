Лавров рассказал о шепоте Парижа

Париж иногда посылает сигналы о желании решить проблемы в отношениях России и Франции, но делает это «шепотом». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

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«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом», — отметил дипломат.

Кроме того, Лавров указал на желание ряда французских политиков посетить Россию в рамках 80-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это отражает наличие общих взглядов на историю двух стран.

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Ранее Лавров заявил, что Россия и США движутся в правильном направлении по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Также, по мнению главы внешнеполитического ведомства, американский лидер «пока является единственным западным политиком», который понимает первопричины украинского кризиса.