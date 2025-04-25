Захарова осадила западного журналиста из-за вопроса о позиции Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала журналисту на некорректность вопросов о позиции президента США Дональда Трампа по Украине.

Захарова подвергла сомнению корректность вопроса западного журналиста о якобы пророссийской позиции Трампа по вопросу урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

Она выразила удивление по поводу обвинений в адрес главы Белого дома и призвала уточнить, кто именно выдвигал подобные обвинения.

«Кто обвинил Дональда Трампа? Могли бы вы быть точнее? Не доверяйте слухам. Что вы хотите спросить? Как мы можем преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Нет? Очень жаль, это должен быть ваш вопрос», – заявила Захарова, отвечая на вопрос журналиста.

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Ранее издание The Hill писало о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому.