В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что днем 25 апреля президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство уточнило, что перед встречей с Путиным Уиткофф провел переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Дмитриев - спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

В Белом доме ранее сообщили, что Уиткофф на этой неделе посетит Россию для переговоров по украинскому урегулированию. СМИ писали, что спецпосланник Дональда Трампа приедет в Москву, чтобы обсудить результаты встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне 23 апреля.

Сообщалось, что на переговорах в Лондоне США представили украинской и европейской делегациям мирный план, включающий признание Крыма российским. Позже источники Bloomberg рассказали, что в рамках разработанного США соглашения от России потребуют признать право Украины на развитие собственной, «адекватно оснащенной» армии и оборонной промышленности.

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Источники Bloomberg утверждали, что Уиткофф отправится в Россию, чтобы поднять этот вопрос на встрече с Путиным. С февраля российский лидер уже четыре раза принимал спецпосланника Трампа в Москве.