Захарова назвала неуместными слухи о выступлении Трампа на стороне России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неуместными слухи, которые распространяют западные СМИ, о том, что президент США Дональд Трамп по вопросу Украины выступает на стороне Москвы. Ее слова приводит ТАСС.
В ответ на вопрос западного журналиста о позиции американского лидера дипломат призвала не верить слухам.
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«Кто обвиняет Дональда Трампа? <…> Могли бы вы быть точнее? Что вы хотите спросить? Как мы можем получить возможность или имеем возможность преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос?» — обратилась к репортеру Захарова.
Она добавила, что следует задавать именно эти вопросы.
Ранее представитель МИД сообщила, что целью диалога Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта является поиск долгосрочных решений.