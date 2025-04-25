Подрыв автомобиля заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Ярослава Москалика является террористическим актом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС

«Главный вопрос — как остановить войну в центре Европы, мира», — высказалась пресс-секретарь МИД.

Захарова назвала терактом покушение на офицера Генштаба и указала на продолжающиеся жертвы в ходе конфликта на Украине.

В России назвали одну из основных версий убийства генерала Москалика

Москалик погиб в результате взрыва автомобиля Volkswagen Golf в городе Балашиха Московской области. По информации издания Baza, взрыв произошел в пятницу, 25 апреля, около 10:40 на бульваре Нестерова. Взрывной волной проходившего мимо Москалика отбросило на несколько метров.