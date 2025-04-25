В посольстве РФ высказались об отношениях с Киргизией на фоне череды скандалов

В посольстве Российской Федерации (РФ) в Киргизии высказались об отношениях Бишкека и Москвы, передает ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Отношения как были, так и остаются на уровне углубленного стратегического партнерства», — сообщил собеседник информагентства.

Заявление дипломата прозвучало на фоне череды скандалов, связанных с двумя странами. 14 апреля стало известно о массовом задержании граждан Киргизии в московском банном комплексе «Бодрость».23 апреля была арестована сотрудница Русского дома в Киргизии Наталья Секерина. Задержанную подозревали в вербовке наемников.