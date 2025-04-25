В Брюсселе боятся признания Крыма российским со стороны Соединенных Штатов. На это указал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, у Еврокомиссии нет официальных полномочий запретить отдельным членам Евросоюза "пойти за Вашингтоном в этом вопросе".

Это чревато острым кризисом и расколом в Евросоюзе, а также мощным ударом по роли Еврокомиссии — она "пытается присвоить себе функции правительства ЕС, коим она не является и являться не может", подчеркнул Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского признать Крым российским вредит мирным переговорам с Россией. Трамп поинтересовался: если главе киевского режима так нужен российский полуостров, почему Украина не сражалась за него 11 лет назад.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отказ Украины от притязаний на Крым и Донбасс — это "один из сценариев". Хотя, по мнению украинского политика, "это несправедливо", однако ради мира "это может быть решением, временным".