После возможного прибытия Уиткоффа автоколонна отправилась к Москве

После предполагаемого прибытия спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию автоколонна в сопровождении полицейских машин, как пишут РИА Новости, следует от аэропорта "Внуково-2" в сторону Москвы.

Частный борт из США, как ранее сообщалось, сел в московском аэропорту в пятницу утром на фоне информации о планах спецпосланника Уиткоффа приехать в Россию. Bombardier Global 7500, по данным Flightradar24, вылетел из Флориды.

Ранее портал Axios сообщал: встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу.

Кремль, в свою очередь, обещал информировать по факту, чтобы "исключить неправильные ожидания".